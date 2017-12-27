17-летний великолучанин угнал автомобиль

13:20, 27 декабря 2017, ПАИ

Великолукские полицейские установили личность подозреваемого, который в период с 24 на 25 декабря от дома по улице Вагонной угнал автомобиль ВАЗ-2105.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 декабря стражи порядка обнаружили угнанную легковушку без технических повреждений на окраине Великих Лук, которую угнал 17-летний безработный гражданин.

По данному факту ведется проверка. Ведется розыск подозреваемого.