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17-летний великолучанин угнал автомобиль

Великолукские полицейские установили личность подозреваемого, который в период с 24 на 25 декабря от дома по улице Вагонной угнал автомобиль ВАЗ-2105.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 декабря стражи порядка обнаружили угнанную легковушку без технических повреждений на окраине Великих Лук, которую угнал 17-летний безработный гражданин.

По данному факту ведется проверка. Ведется розыск подозреваемого.

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