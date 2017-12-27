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Политика

Стал известен график работы общественной приемной «Единой России» в Пскове в январе

Опубликован график приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове в январе 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Депутаты Псковского облсобрания примут граждан в следующие дни:

Лидия Драгунова - 11 января с 10:00 до 13:00

Виктор Антонов - 16 января с 10:00 до 13:00

Валентин Каленский - 17 января с 10:00 до 13:00

Александр Котов - 18 января с 10:00 до 13:00

Алексей Васильев - 23 января с 10:00 до 13:00

Владимир Яников - 30 января с 10:00-13:00

В Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ приём пройдёт 10 января с 17:00 до 18:00.

Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору можно посетить 17 января с 17:00 по 18:00.

Государственный комитет Псковской области по социальной защите населения проведет приём 24 января с 17:00 до 18:00.

Служба судебных приставов - 31 января с 10:00 до 13:00

Государственное управление образования Псковской области - 31 января с 17:00 до 18:00

Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

Юридическая клиника принимает граждан по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам с 15:00 до 17:00.

График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в январе 2018 года:

Ольга Федорова -  9 января с 14:00 до 17:00

Владимир Воробьев - 10 января с 10:00 до 13:00

Сергей Мусиенко -  11 января с 14:00 до 17:00

Григорий Стороненков  - 17 января с 14:00 до 17:00

Валерий Тюменцев - 18 января с 14:00 до 17:00

Елена Полонская - 25 января с 14:00 до 17:00

Любовь Николаева -  31 января с 14:00 до 17:00

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