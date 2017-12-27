Стал известен график работы общественной приемной «Единой России» в Пскове в январе
Опубликован график приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове в январе 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Депутаты Псковского облсобрания примут граждан в следующие дни:
Лидия Драгунова - 11 января с 10:00 до 13:00
Виктор Антонов - 16 января с 10:00 до 13:00
Валентин Каленский - 17 января с 10:00 до 13:00
Александр Котов - 18 января с 10:00 до 13:00
Алексей Васильев - 23 января с 10:00 до 13:00
Владимир Яников - 30 января с 10:00-13:00
В Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ приём пройдёт 10 января с 17:00 до 18:00.
Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору можно посетить 17 января с 17:00 по 18:00.
Государственный комитет Псковской области по социальной защите населения проведет приём 24 января с 17:00 до 18:00.
Служба судебных приставов - 31 января с 10:00 до 13:00
Государственное управление образования Псковской области - 31 января с 17:00 до 18:00
Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
Юридическая клиника принимает граждан по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам с 15:00 до 17:00.
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в январе 2018 года:
Ольга Федорова - 9 января с 14:00 до 17:00
Владимир Воробьев - 10 января с 10:00 до 13:00
Сергей Мусиенко - 11 января с 14:00 до 17:00
Григорий Стороненков - 17 января с 14:00 до 17:00
Валерий Тюменцев - 18 января с 14:00 до 17:00
Елена Полонская - 25 января с 14:00 до 17:00
Любовь Николаева - 31 января с 14:00 до 17:00