Законность повышения тарифов на вывоз мусора в Пскове проверит прокуратура

13:50, 27 декабря 2017, ПАИ

Заместитель главы Пскова Елена Полонская попросила прокуратуру проверить все управляющие компании города на предмет законности повышения тарифа на вывоз мусора. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы 27 декабря.

В ходе сессии глава Пскова Иван Цецерский попросил «по-простому» объяснить, что же конкретно меняется в тарифах.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что есть пять видов тарифа, которые устанавливаются в зависимости от удобств в доме, наличия мусоропровода, лифта и других факторов. В качестве примера он привёл условную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, расположенную в доме с мусоропроводом и лифтом. По словам главы администрации города, владельцы такой квартиры платили за содержание и ремонт 900 рублей в месяц, а будут - 1 тыс. 200 рублей.

При этом он подчеркнул, что повышение происходит не только за счёт роста тарифа на вывоз мусора, также увеличивается плата за обслуживание лифтового хозяйства, которая не менялась 7 лет, плата за мероприятия по дератизации. «С 1 января, так или иначе, повышается МРОТ, значит управляющие компании должны будут повысить зарплату работникам», - добавил Александр Братчиков.

Елена Полонская обратила особое внимание на то, что тарифы гордума устанавливает для МПУ «Жилище», а не для коммерческих управляющих компаний. Александр Братчиков её поправил, отметив, что тариф меняется для муниципального жилья, а управляющие компании уже могут на него ориентироваться.

Елена Полонская проинформировала коллег, что средний тариф в МПУ «Жилище» составляет 15 рублей за квадратный метр, а в коммерческих управляющих компаниях – 17-19 рублей. «Мы поднимаем тариф и управляющие компании будут его повышать. Они его уже, в принципе, повысили, но делают это обманным путём», - возмутилась замглавы города и попросила прокуратуру проверить все управляющие компании, в связи с тем, что повышение проводилось без проведения собрания собственников жилья.

Депутат Григорий Турчин обозначил другую проблему: в тарифе есть уборка территории, но у многих домов территория не размежована, и получается, что люди платят за уборку муниципальной земли.

Александр Братчиков согласился и пообещал внести правки в документацию.

«Нам предлагается принять документ, важный для всех», - вступил в дискуссию парламентарий Григорий Стороненков. Он заметил, что для домов со всеми удобствами тариф для домов поднимается с 15 рублей за метр до 20 рублей, при этом вывоз мусора дорожает всего на два рубля. «Если нам надо только в части мусора срочно принять, может быть принять эту часть, а остальное отложить?» - предложил парламентарий.

А депутат Сергей Барабанов спросил, чем же МПУ «Жилище» «хуже», чем остальные управляющие компании, почему для него тариф ниже, чем у остальных УК, хотя обслуживаемый жилой фонд сложнее.

Что касается вывоза мусора, то Александр Братчиков обратил внимание, что у управляющих компаний нет обязанности заключать договор с компанией «АСПО», они могут сами вывозить отходы на полигон. Правда, напомнил он, с 1 января 2018 года, весь мусор должен быть сортированным. Глава администрации города уверен, что если на этом рынке появится конкуренция, то цены на вывоз мусора снизятся.

«Значит, надо работать над тем, чтобы появилась конкуренция», - резюмировал Сергей Барабанов.

В итоге депутаты приостановили сессию, чтобы 28 декабря вновь вернуться к вопросу о тарифах на вывоз мусора.