170 тысяч и золото украл великолучанин у знакомой

13:40, 27 декабря 2017, ПАИ

26 декабря в Великих Луках мужчина украл из квартиры дома по улице Гастелло 170 тысяч рублей и золотую цепочку, принадлежащие горожанке. Обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшей – безработный, судимый житель Великих Лук 1979 года рождения. В настоящее время он разыскивается. По данному факту проводится проверка.