Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области

14:02, 27 декабря 2017, ПАИ

С 26 декабря по 30 марта проходит псковский областной конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля». Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта Андрей Васильев, конкурс реализуется в рамках проекта «Твоя земля» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Организаторами конкурса являются псковская областная общественная организация «Чудской проект» и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

Руководитель проекта «Твоя земля» отметил, что задачами конкурса являются: совершенствование деятельности образовательных учреждений по внедрению практических занятий со школьниками с использованием местного компонента природных территорий региона; обобщение и транслирование лучших практических опытов для улучшения знаний в сфере экологии и формирования экологической культуры школьников; способствование формированию экологически ответственного поведения учащихся через вовлечение в эко-образовательную деятельность с использованием местного природного компонента.

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Внеклассное занятие» (тематические внеклассные занятия в предметной области «Экология» с использованием местного природного компонента); «Эко-образовательное мероприятие» (эко-образовательные мероприятия на природных территориях); «Образовательная программа» (образовательные программы по формированию экологической культуры школьников с использованием местного природного компонента).

Конкурс проводится при административной поддержке государственного управления образования Псковской области и государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Информационный партнер конкурса — Псковское агентство информации.

Порядок и условия конкурсного отбора, основные требования к подаче заявок, порядок подведения итогов конкурса определяются положением о порядке проведения Псковского областного конкурса эко-образовательных методических разработок «Твоя земля».

Положение о конкурсе можно скачать на сайте ПООО «Чудской проект» в разделе «Актуальные проекты».

Итоги конкурса будут подведены до 30 апреля. Победители будут награждены призами, сертификатами на индивидуальные и семейные экскурсии по природным территориям Псковской области, а также почетными грамотами и дипломами организаторов конкурса.