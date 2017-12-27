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Между администрацией Пскова и городской Думой есть конструктивное взаимодействие - Александр Гаврилов

Между администрацией Пскова и городской Думой есть нормальное конструктивное взаимодействие, заявил председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

Он заметил, что новый глава администрации Пскова Александр Братчиков работает совсем недавно, и пришел в сложный период – перед Новым годом. «Есть вопросы, связанные с городским хозяйством и так далее», - пояснил Александр Гаврилов.

Тем не менее Александр Гаврилов подчеркнул, что Псковская городская Дума поддерживает Александра Братчикова. «Да, вопросы есть, но они деловые и носят характер конструктивного взаимодействия», - добавил председатель комитета. 

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