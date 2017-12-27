Иван Цецерский о работе с Александром Братчиковым: Никаких проблем не существует ни у него со мной, ни у меня с ним

13:56, 27 декабря 2017, ПАИ

«Мы с главой администрации работаем меньше месяца, налаживаем коммуникации, и никаких проблем не существует ни у него со мной, ни у меня с ним. И нет проблем, которые нельзя не обсудить», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации глава Пскова Иван Цецерский, говоря о своих взаимоотношениях с сити-менеджером Пскова Александром Братчиковым, 5 декабря приступившим к исполнению своих обязанностей.

«Если так пойдет дальше, то нам будет здорово везти, что глава администрации города активно во все вникает, разбирается в тонкостях и нюансах. Несомненно, мы добьемся очень многих результатов положительных, особенно в подготовке к 2019 году – году Ганзы», - добавил Иван Цецерский.

Глава Пскова также поблагодарил главу администрации за конструктивную работу наб бюджетом городам на 2018 год. «Когда бюджет сформирован и принят в первом чтении при одном главе администрации, а во втором чтении при другом, - такого у нас еще не было, - отметил он. - Тем не менее, нужно отдать должное Александру Николаевичу Братчикову, который «с колес» вник во все тонкости бюджета, участвовал в совещаниях, заседаниях комитетов, встречах с бюджетополучателями».

«Когда год завершается принятием бюджета, это говорит о конструктивном взаимодействии и главы администрации, и депутатского корпуса, и администрации города всей в целом. Я хочу сказать спасибо за эту конструктивную работу. Какие бы споры небыли, все решения принимаются», - резюмировал Иван Цецерский.