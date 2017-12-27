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Сергей Федоров: Фракция КПРФ в гордуме не испытывает сложностей при работе с администрацией Пскова

Фракция КПРФ в Псковской городской Думе обычно не испытывает никаких сложностей при работе с администрацией Пскова. «Всегда находим какие-то компромиссы», - заявил депутат гордумы от КПРФ Сергей Фёдоров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Также он отметил, что пока слышал только хорошие отзывы о новом главе администрации города Александре Братчикове. «Достаточно адекватный человек, который, в общем-то, заботится о будущем города, о развитии и, самое главное, о кошельке псковичей», - сказал депутат.

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