Константин Болотин: Братчиков смог оперативно вникнуть в городские проблемы и грамотно расставить приоритеты

14:22, 27 декабря 2017, ПАИ

«Александр Николаевич был избран в самое ответственное время для городской администрации – это время подготовки бюджета областного центра. Как известно, сегодня главный финансовый документ Пскова принят депутатами городской Думы во втором чтении, а это значит, что Александр Николаевич смог очень быстро вникнуть в важные городские проблемы и грамотно расставить приоритеты в работе на следующий год», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

Кроме того, Константин Болотин подчеркнул, что оценил высокую заинтересованность Александра Братчикова в решении острых финансовых проблем муниципальных предприятий Пскова. «Необходимость оперативно решать сложные вопросы городских предприятий, в частности, Горводоканала, Александр Николаевич ставит во главу угла, а это говорит о нем, как о грамотном управленце», - заключил Болотин.