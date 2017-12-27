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Общество

Традиционная этнонациональная елка пройдёт в Пскове 27 декабря

В преддверии Нового года в Пскове состоится традиционная этнонациональная елка. Праздник пройдет 27 декабря в Доме офицеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В новогоднем мероприятии примут участие 250 детей из армянских, чеченских, дагестанских, еврейских семей, проживающих в регионе, в том числе воспитанники детских домов.

В этот вечер маленьких гостей ждут сказочный спектакль с новогодними персонажами и зажигательные выступления ансамбля армянского танца «Ераз». Кроме того, дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Отметим, что этнонациональная елка проходит в Пскове уже в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Армянская община «Урарту».

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