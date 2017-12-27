Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

14:26, 27 декабря 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 27 декабря принимает участие в итоговом заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина в Кремле. Тема заседания — «Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития РФ», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как ранее сообщалось на сайте Кремля, при подготовке заседания «обсуждались меры по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям». Также уделялось внимание «формированию ответственной бюджетной политики регионов», в том числе выполнению ими соглашений с Минфином РФ о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия собственного дефицита в целях погашения долгов.

Государственный совет — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем Государственного совета является президент России. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов, руководители фракций в Госдуме.