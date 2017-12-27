Новые снегоходы начали работу в отделе охраны Полистовского заповедника

14:36, 27 декабря 2017, ПАИ

Новые снегоходы Polaris полностью подготовлены к работе и начали использоваться оперативной группой Полистовского заповедника. Два новых снегохода позволят государственным инспекторам перемещаться по территории максимально быстро и повысить эффективность работы зимой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

В холодное время года метеорологические условия на территории Полистовского заповедника бывают очень разными, но в любую погоду оперативная группа должна проводить постоянное патрулирование охраняемой территории. Передвигаться госинспекторы могут пешком, на снегоболотоступах, на автотранспорте высокой проходимости, специализированном болотоходе (оказывающем минимальное воздействие на поверхность болота), а в снежный период основным транспортом являются снегоходы.

Сейчас в отделе охраны Полистовского заповедника 9 снегоходов, которые при необходимости используются также для проведения экологического мониторинга и научных исследований. Еще два снегохода Полистовского заповедника, приобретенные в прошлом году, используются для проведения экскурсий, знакомящих туристов с болотом в зимнее, снежное время.

Охрана территории – одна из важнейших задач Полистовского заповедника. Именно благодаря неустанной работе государственных инспекторов в области охраны окружающей среды, удается сохранить уникальные природные места, такие как Полистово-Ловатская болотная система, нетронутыми. В частности, госинспекторы контролируют, не посещает ли кто-то территорию заповедника без ведома его сотрудников, не ведется ли незаконная охота, заготовка дров, сбор ягод клюквы или другая запрещенная деятельность. Нарушителям заповедного режима грозит административная и уголовная ответственность.