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Общество

25 муниципальных объектов стоимостью 42 миллиона хотят приватизировать в Пскове в 2018 году

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год приняли депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва в ходе очередной 5-й сессии сегодня, 27 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. В следующем году планируется продать 25 объектов недвижимости на сумму 42,3 млн. рублей. Все заявленные объекты ранее выставлялись на продажу, но не были проданы.

Депутаты также рассмотрели и одобрили ряд имущественных вопросов. Большинство проектов решений касались предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Среди них Псковский бизнес-инкубатор, Управление капитального строительства, Банно-прачечный комбинат, Централизованная библиотечная система, Детско-юношеская спортивная школа «Гармония», детский сад № 35 «Ромашка», лицей «Развитие», Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, средние общеобразовательные школы №№ 2 и 3, а также Горводоканал.

Кроме того, народные избранники согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета. Так, были приняты положительные решения по вопросам передачи 48/101 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом № 144 по улице Ипподромная в городе Пскове, находящейся в муниципальной собственности по договору купли-продажи.

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