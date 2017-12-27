Управляющая региональным отделением Пенсионного фонда РФ: Нужно заранее готовиться к выходу на пенсию

15:06, 27 декабря 2017, ПАИ

«Мы всегда говорим, что не нужно ждать выхода на пенсию, а нужно подготовиться - зарегистрироваться на сайте, и уже знать свои права, и знать затем какая пенсия будет ждать», - заявила сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции управляющая региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что услуги Пенсионного фонда доступны в электронном виде: «Мы активно работаем в этом направлении, на сегодняшний день мы предоставляем услуги через личный кабинет на сайте, через портал госуслуг, а также через мобильное приложение Пенсионного фонда».

В общей сложности 40 услуг Пенсионного фонда оказывается на сегодняшний день в электронном виде. В 2017 году ими воспользовались более 40 тысяч человек.