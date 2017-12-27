80% псковичей использовали в 2017 году маткапитал на улучшение жилищных условий

15:21, 27 декабря 2017, ПАИ

В 2017 году более 80% средств материального капитала псковичи направили на улучшение жилищных условий. Об этом заявила управляющая Псковским региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова в ходе пресс-конференции сегодня, 27 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации. По ее словам, в течении всего года маткапитал был выплачен 78 тысячам жителей региона, из которых 2,4 тысячи – это многодетные семьи.

Кроме того, как отметила Наталья Мельникова, в январе 2017 года ведомство осуществило единовременную выплату 5 тысячам пенсионерам. «С 1 апреля мы проиндексировали пенсии по государственному обепечению. С 1 февраля в объеме 5,8% проиндексировали платежи льготникам», - подчеркнула глава регионального отделения ПФР.