Дмитрий Медведев поручил проработать декриминализацию обезболивающих лекарств

15:52, 27 декабря 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции РФ определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Об этом говорится 27 декабря в соответствующем перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Вместе с Минюстом разработкой нового документа займутся Минздрав, МВД и Верховный суд. Дмитрий Медведев поручил сообщить о результатах проделанной работы до 10 февраля.