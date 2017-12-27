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Общество

Дмитрий Медведев поручил проработать декриминализацию обезболивающих лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции РФ определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Об этом говорится 27 декабря в соответствующем перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Вместе с Минюстом разработкой нового документа займутся Минздрав, МВД и Верховный суд. Дмитрий Медведев поручил сообщить о результатах проделанной работы до 10 февраля.

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