Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области

15:31, 27 декабря 2017, ПАИ

В праздничные дни государственные и муниципальные учреждения культуры приглашают псковичей и гостей региона на новогодние мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В театрах пройдут премьерные показы спектаклей, новогодние елки. Так, в Псковском академическом театре драмы с 22 декабря по 4 января пройдет премьерный спектакль для семейного просмотра «Мой папа — Дед Мороз» о вере в чудеса и научные открытия. По традиции новогоднюю сказку предваряют интермедии для детей разного возраста «Новогодняя ёлка» — «Будьте здоровы в Новом году!» и «Открывашка!» — «Новогодние бусы Ньютона» в правом и левом фойе театра.

Псковская областная филармония приглашает детей и их родителей на новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков» 28 декабря, музыкальную фантазию «Щелкунчик» 4 января, праздничную концертную программу «Хорошее настроение» 9 января, праздничный концерт симфонического оркестра «Новогодний калейдоскоп» 13 января.

С 23 декабря по 7 января в Псковском областном театре кукол пройдет премьера спектакля «Госпожа Метелица» и «Новогодний хоровод» для самых маленьких зрителей.

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на интерактивные, театрализованные программы, музейную акцию «Рождество — семейный праздник».

В программе праздничных мероприятий музея-заповедника «Изборск» — мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы для всей семьи, в частности, «Зима в королевстве Сетомаа» в музее сето в деревне Сигово.

Центр народного творчества приглашает посетить областную выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Псковская зима» до 20 января.

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина подготовила для юных псковичей программу «Новогоднее волшебство в библиотеке». В рамках программы пройдут занимательные истории о Новом годе и Рождестве, презентации книг, экологическая информина с творческим заданием, мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, карнавальной маски, Вифлеемской звезды, рождественского ангела, снежинки в технике квиллинг. Акция продлится до 19 января. Ее программа размещена на сайте библиотеки.

В рамках ежегодного новогоднего проекта Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова проводит в 2017 году 13 благотворительных новогодних праздников. В канун нового 2018 года выступлений студенческих творческих бригад ждут Социальный приют, Областной центр семьи, Отдел — служба социальной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, Детская областная больница, Красный крест и другие учреждения.