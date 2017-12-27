0
15:31
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
18:26
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
16:34
Скончался Владимир Шаинский
12:37
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:05
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
10:54
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Еще новости
  • Коротко
Культура

Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области

В праздничные дни государственные и муниципальные учреждения культуры приглашают псковичей и гостей региона на новогодние мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В театрах пройдут премьерные показы спектаклей, новогодние елки. Так, в Псковском академическом театре драмы с 22 декабря по 4 января пройдет премьерный спектакль для семейного просмотра «Мой папа — Дед Мороз» о вере в чудеса и научные открытия. По традиции новогоднюю сказку предваряют интермедии для детей разного возраста «Новогодняя ёлка» — «Будьте здоровы в Новом году!» и «Открывашка!» — «Новогодние бусы Ньютона» в правом и левом фойе театра.

Псковская областная филармония приглашает детей и их родителей на новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков» 28 декабря, музыкальную фантазию «Щелкунчик» 4 января, праздничную концертную программу «Хорошее настроение» 9 января, праздничный концерт симфонического оркестра «Новогодний калейдоскоп» 13 января.

С 23 декабря по 7 января в Псковском областном театре кукол пройдет премьера спектакля «Госпожа Метелица» и «Новогодний хоровод» для самых маленьких зрителей.

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на интерактивные, театрализованные программы, музейную акцию «Рождество — семейный праздник».

В программе праздничных мероприятий музея-заповедника «Изборск» — мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы для всей семьи, в частности, «Зима в королевстве Сетомаа» в музее сето в деревне Сигово.

Центр народного творчества приглашает посетить областную выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Псковская зима» до 20 января.

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина подготовила для юных псковичей программу «Новогоднее волшебство в библиотеке». В рамках программы пройдут занимательные истории о Новом годе и Рождестве, презентации книг, экологическая информина с творческим заданием, мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, карнавальной маски, Вифлеемской звезды, рождественского ангела, снежинки в технике квиллинг. Акция продлится до 19 января. Ее программа размещена на сайте библиотеки.

В рамках ежегодного новогоднего проекта Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова проводит в 2017 году 13 благотворительных новогодних праздников. В канун нового 2018 года выступлений студенческих творческих бригад ждут Социальный приют, Областной центр семьи, Отдел — служба социальной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, Детская областная больница, Красный крест и другие учреждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
27 декабря 2017
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
26 декабря 2017
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
26 декабря 2017
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
26 декабря 2017
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе
26 декабря 2017
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе

Идет загрузка...