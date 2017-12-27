13346 рублей составит средний размер пенсии по старости в 2018 году

15:24, 27 декабря 2017, ПАИ

13346 рублей составит средний размер пенсии по старости в 2018 году, заявила сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции управляющая региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, она напомнила, что с 1 января 2018 года пенсии будут проиндексированы на 3,7%.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. А с 1 апреля будут повышены пенсии работающим и неработающим пенсионерам с учетом роста прожиточного минимума.