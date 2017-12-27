Условия выхода на пенсию в 2018 году изменятся

15:35, 27 декабря 2017, ПАИ

Со следующего года условия выхода на пенсию изменятся. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила управляющая отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова, 27 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам в следующем году будет три условия выхода на пенсию: возраст (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет), страховой стаж (со следующего года нужно иметь не менее 9 лет стажа) и колличество пенсионных баллов — не менее 13,8 балла.

«Вот три параметра, которые нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 2018 году. Чем больше баллов будет у гражданина, тем больше будет пенсия», - добавила она.