Туристы из Австралии, ОАЭ, Израиля и Кубы побывали в Псковской области в 2017 году

15:28, 27 декабря 2017, ПАИ

В 2017 году Псковскую область в основном посещали жители Санкт-Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа, а самыми «экзотическими» туристами стали гости из Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля и Кубы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-0службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по культуре.

В целом, отмечают в ведомстве, по данным различных рейтингов Псковская область на протяжении нескольких лет стабильно входит в десятку самых популярных регионов для отдыха и путешествий по России. Один из последних — топ-10 городов, которые россияне выбрали для туризма в 2017 году.

Туристов привлекает не только богатое культурное наследие Псковской области, но и развитая туристская инфраструктура. В частности, благодаря созданию туркластера «Псковский» в регионе появились новые туристические объекты, работают около 350 предприятий питания и более 110 гостиниц, которые единовременно могут принять более 8 тыс человек. Сейчас в рамках туркластера идет реконструкция улицы Свердлова в Пскове с прилегающими парками, что позволит закольцевать туристический маршрут вдоль крепостных стен Окольного города.

Создавать новые туристические маршруты и предложения позволяет активное участие региона в федеральных проектах. Например, только в рамках «Серебряного ожерелья России» с начала года регион посетило более 12 тыс человек, что на 30% выше показателя прошлого года. Также в этом году муниципалитеты представили свои предложения по развитию волонтерского туризма на конкурсе «Туризм добрых дел», который прошел в рамках федерального проекта «Русские усадьбы». Победители конкурса получили информационную поддержку и помощь в привлечении волонтеров, а Псковская область была отмечена дипломом за участие в рейтинге регионов по показателям социальной ответственности в туризме.

Кроме того, регион стал федеральной площадкой программы развития детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» для регионов Северо-Западного федерального округа.