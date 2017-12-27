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Общество

Маленькая псковичка сможет встретить Новый год дома благодаря проекту «Здоровое будущее»

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов оказал помощь больному ребенку в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении партии, в настоящее время девочка находится в медицинском учреждении, но вскоре она окажется дома – депутат передал семье кислородный концентратор стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Благодаря этому аппарату маленькая пациентка сможет провести Новый год дома.

«Люди не должны оставаться равнодушными. Помогать больным детям – это не поступок, это просто нормально. Перед наступающими праздниками каждый из нас может обратить свое внимание на тех, кто нуждается в поддержке, и сделать хотя бы одно доброе дело», - сказал Иванов. 

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