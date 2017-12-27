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Общество

67 тысяч рублей лишился житель Бежаниц, покупая двигатель в интернете

В Бежаницах местный житель перевел мошеннику 67 тысяч рублей, покупая двигатель в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале декабря житель поселка на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже двигателя для грузового автомобиля. Продавец запросил предоплату и обещал обеспечить доставку товара. Мужчина перевел на указанный счет 67 тысяч  рублей.  Однако заказанный  двигатель  до сих пор  не получил. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сейчас полиция разбирается со всеми обстоятельствами произошедшего. В частности, стражи порядка установили, что номер телефона, по которому с потерпевшим общался продавец, зарегистрирован в Московской области.

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