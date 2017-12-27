67 тысяч рублей лишился житель Бежаниц, покупая двигатель в интернете

15:36, 27 декабря 2017, ПАИ

В Бежаницах местный житель перевел мошеннику 67 тысяч рублей, покупая двигатель в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале декабря житель поселка на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже двигателя для грузового автомобиля. Продавец запросил предоплату и обещал обеспечить доставку товара. Мужчина перевел на указанный счет 67 тысяч рублей. Однако заказанный двигатель до сих пор не получил. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сейчас полиция разбирается со всеми обстоятельствами произошедшего. В частности, стражи порядка установили, что номер телефона, по которому с потерпевшим общался продавец, зарегистрирован в Московской области.