Зимние забавы

19:02, 27 декабря 2017, ПАИ

Последняя в 2017 году сессия Псковской городской Думы мало того, что растянулась на два дня, так ещё и по накалу страстей переплюнула все предыдущие вместе взятые. Коммунисты, как всегда, изображали оппозицию, а от перемирия между главой Пскова Иваном Цецерским и депутатом Олегом Брячаком не осталось и следа. Подробности - в репортаже корреспондента Псковского агентства информации.

Без тормозов

Очевидно, что одним из самых главных вопросов 5-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва было принятие бюджета, однако, не он вызвал бурную реакцию у парламентариев.

Обсуждения главного финансового документа города, с которым он будет жить весь следующий год, не было. Депутатов вполне удовлетворил короткий доклад главы администрации Пскова Александра Братчикова, который сообщил, что благодаря врио губернатора Михаилу Ведерникову доходную и расходную части удалось увеличить на 214 млн рублей. Основная масса этих средств - 204 млн рублей - пойдёт на повышение зарплат бюджетников, которые должны в следующем году увеличиться на 4%. Ещё 10 млн рублей будут направлены на мероприятия программы по развитию внутреннего въездного туризма, а порядка 600 тысяч – на организацию питания в школах.

После этого депутаты вернулись к первому чтению бюджета, которое состоялось ещё в ноябре, и приняли основные параметры бюджета большинством голосов с учётом поправок. В итоге доходы Пскова утверждены в объёме 3 млрд 964 млн 691,2 тыс. рублей, расходы - 4 млрд 13 млн 225,8 тыс. рублей. Дефицит предусмотрен в сумме 48 млн 534,6 тыс. рублей, то есть 3,5% от доходной части.

Перед вторым, окончательным, чтением слово взял коммунист Дмитрий Михайлов. По уже сложившейся традиции у него с собой был заранее заготовленный текст, который он и зачитал на сессии.

Сначала он заявил, что его фракция из пяти человек очень последовательна в своих решениях и голосовать за бюджет снова не будет. Забегая вперёд хочется отметить, что голосов против было только четыре.

Так вот, по словам коммуниста, бюджет города не сулит перспектив, мало отличается от предыдущего, свидетельствует о продолжении стагнации, долги и расходы по их обслуживанию растут. «Бюджет в сегодняшней ситуации это и диагноз, и инструмент экономики. Диагноз понятен, а вот как инструмент он нас не устраивает», - заявил выступающий.

Дальше он говорил о банкротстве псковских предприятий, задержках зарплаты, неполном трудовом дне. «Власти отвернулись от человека труда, оставшаяся промышленность, в том числе псковская, показывает худший результат за 8 лет. Ещё год нам предстоит жить в тёмном городе, с перекопанными улицами и по колено в грязи», - запугал присутствующих Дмитрий Михаилов и тут же назначил виновного. «Вся ответственности лежит персонально на главе Пскова Цецерском, который, как мы всё больше убеждаемся, не способен справится с проблемами, - заявил он. - КПРФ не будет голосовать за бюджет, который ещё больше загоняет город в яму».

У депутата от «Справедливой России» Олега Брячака тоже было, что сказать, правда, не по обсуждаемому вопросу. «Хотел бы поблагодарить главу Пскова за то, что он взбодрил оппозицию перед Новым годом», - начал он, а дальше рассказал, что оппозиционеры ездили на допрос в Москву, а в их псковских квартирах, «где спали дети», прошли обыски. «По-офицерски отлично, так держать! Вот под таким руководителем город будет процветать», - язвительно высказался парламентарий.

Иван Цецерский в долгу не остался, заметив, что его деятельность не имеет ничего общего со следственным комитетом и «это прекрасно знает прокурор». «Я благодарен вам за высокую оценку моих способностей влиять на работу следственных органов», - ответил он Олегу Брячаку.

«Есть люди, которые разгоняются с горы и забывают включить тормоза, удачи вам в спуске с горы», - поставил точку «в обмене любезностями» глава Пскова.

Диалог на этом прервался и депутаты таки перешли к голосованию за бюджет. Главный финансовый документ города был принят во втором чтении 19-ю голосами «за».

Александр Братчиков поблагодарил народных избранников за такое решение.

Следующий вопрос звучал так: «О привлечении кредитных ресурсов». Иван Цецерский пояснил коллегам, что деньги нужны на покрытие разрыва доходов и расходов, и решение о кредите принимается каждый после утверждения бюджета.

Этот пункт повестки дня не вызвал ни споров, ни разногласий. Положительное решение было принято единогласно.

«Вы понимаете, что сейчас проголосовали за увеличение кредита?» - поинтересовался Иван Цецерский у Олега Брячака. Вероятно, парламентарий на это что-то и ответил, но что конкретно осталось не известным, поскольку за неимением места в зале заседаний гордумы, а сессии там проходят крайне редко, часть приглашённых и СМИ разместили в коридоре, поэтому всё, что говорилось не в микрофон, осталось «за кадром».

Запрещённые услуги

Бурным было обсуждение вопросов, касавшихся Псковского бизнес-инкубатора. Началось всё ещё на стадии утверждения повестки дня. Дело в том, что 14-м в списке был пункт о даче согласия бизнес-инкубатору на предоставление в 2018 году в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а последним, 32-м, стоял отчёт руководителя этого предприятия Валерия Петрова.

Олег Брячак предложил сначала заслушать отчёт директора, а уже потом давать разрешение на предоставление имущества в аренду. «У нас есть информация кое-какая, - намекнул он. – После заслушивания отчёта у депутатов может измениться мнение. Данная организация просто выкачивает деньги из бюджета города».

Иван Цецерский предложил другой вариант. Во-первых, он поручил Контрольно-счётной палате города проверить деятельность бизнес-инкубатора причём сделать это в январе. Во-вторых, глава Пскова предложил перенести отчёт Валерия Петрова на ту сессию, к которой будет готов акт Контрольно-счётной палаты.

Такой вариант поддержали 22 из 24-х присутствующих депутатов.

Однако, избежать «допроса» директору бизнес-инкубатора не удалось. Вопросы на него посыпались, когда парламентарии добрались до 14-го пункта повестки дня.

«В вашем учреждении с точки зрения юридических вещей касательно фирм, которые там находятся, сроков размещения всё ли в порядке?» - взял слово Олег Брячак. Валерий Петров заверил, что всё в бизнес-инкубаторе в порядке.

Елена Полонская попыталась обратить внимание депутатов на то, что обсуждается вопрос о предоставлении права на аренду имущества и предложила его согласовать, потому что до 2020 года город всё равно не может закрыть бизнес-инкубатор, так как его наличие прописано в федеральном законодательстве. Валерий Петров поправил замглавы города: в документах прописано, что бизнес-инкубаторы должны работать не менее 10 лет, а не до 2020 года.

Далее Елена Полонская выступила с инициативой помимо проверки Контрольно-счётной палаты организовать депутатский выход в бизнес-инкубатор, чтобы посмотреть, в том числе, нужен ли этому учреждению штат в 18 человек.

В целом она уверена, что вкладывать в бизнес-инкубатор 5 миллионов из бюджета в год не следует, напротив, это учреждение должно пополнять казну Пскова.

Валерий Петров был удивлён возникшей цифре в 18 человек. «У нас по штату 10 сотрудников, плюс вахтёр и уборщик, где вы 18 взяли?!», - возмутился он и добавил, что штатное расписание соответствует всем приказам Минэкономразвитие, а 5 миллионов рублей из бюджета идут исключительно на зарплаты.

Он также призвал парламентариев дождаться результатов проверки и не делать поспешных выводов.

После этого своей уже добытой информацией всё же решил поделиться Олег Брячак. Он заявил, что в работе бизнес-инкубатора имеются нарушения закона. Например, в постановлении администрации Пскова есть ограничения по видам деятельности для арендаторов площадей в этом учреждении. По данным справедливоросса, 7 предприятий занимаются в бизнес-инкубаторе торговлей, которая есть в списке запрещённых услуг, одно работает на страховом рынке, есть и те, которые занимаются риелторской деятельностью. Обнаружил парламентарий и нарушения с точки зрения времени размещения начинающих предпринимателей.

«Надо менять незамедлительно руководителя и смотреть, как дальше быть, чтобы инкубатор стал хотя бы самоокупаемым», - заявил он и предложил не выделять деньги бизнес-инкубатору.

Валерий Петров вновь призвал воздержаться от поспешных выводов и даже озвучил несколько цифр, но был прерван Олегом Брячаком, который отругал его за поведение на заседании комитета, да и на сегодняшней сессии.

Что же касается финансирования бизнес-инкубатора, то тут точку поставил Александр Братчиков, напомнив, что деньги заложены в бюджете, за который народные избранники уже проголосовали.

В свою очередь депутат Денис Иванов сказал, что нужен новый подход к бизнес-инкубатору, поскольку там должны коваться предпринимательские кадры, а фактически же просто сдаются в аренду помещения.

Тем не менее, парламентарии разрешили учреждению сдавать в аренду площади в 2018 году.

Мусорный ветер

Больше всего эмоций на минувшей сессии вызвал вопрос о новых тарифах за содержание и ремонт, изменение которых, в первую очередь, связано с увеличением платы за вывоз мусора.

Такого вопроса в повестке дня не было вовсе. Как сообщил, Иван Цецерский, документы от главы администрации Пскова поступили в гордуму в 17:50 накануне сессии и, естественно, не были рассмотрены на комитетах, нет и их анализа с точки зрения экономики и правовых вопросов. Поэтому для начала депутатам нужно было решить, включают ли они пункт о тарифах в повестку дня или будут его рассматривать на следующем заседании.

Единоросс Елена Полонская тут же сообщила, что управляющие компании тарифы уже подняли, хотя права на это не имели: с одной стороны нет никакого принятого гордумой документа, а с другой – они не проводили общих собраний жильцов.

Кто-то из участников заседания проинформировал, что жители получили квитанции, на обратной стороне которых сказано, что тариф на вывоз мусора увеличивается с 1 января в 2,5 раза. Также отмечалось, что управляющие компании получили письмо от фирмы «АСПО», которая и занимается сбором и вывозом отходов, о подорожании услуг.

Александр Братчиков попытался объяснить депутатам, что повышение тарифа – мера вынужденная, поскольку городской полигон твёрдых бытовых отходов с 1 января 2018 года закрывается, и принимать мусор будут другие свалки. «Принимать надо, это моя просьба. Иначе мы получим, что управляющие компании будут самостоятельно повышать тариф», - обратился глава администрации к депутатам.

«Я не понимаю, как мы можем рассматривать вопрос без экономического анализа, - возмутился депутат от «Единой России» Григорий Стороненков, - Почему в 2,5 раза повышается тариф, а не в 3? На основании чего мы повышаем тариф? На основании эмоций?»

Справедливоросс Олег Брячак на это сказал, что цифры конкретные имеются – их установила компания «АСПО».

В итоге 15 депутатов проголосовали за включение вопроса о тарифах в повестку.

Тут с новой идеей выступил лидер фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Он предложил разработать для подобных случаев «механизм принятия быстрых вопросов».

А Иван Цецерский рекомендовал коллеге работать с возглавляемой им фракцией, не вмешиваться в процесс ведения сессии, и пообещал поговорить с ним «не при всех».

Ещё один представитель «Единой России» Григорий Турчин продолжил удивляться тому, как можно голосовать за вопрос, не имея бумаг. Кроме того, парламентарий настаивал на том, что перед принятием решения нужно заслушать все стороны.

В процессе обсуждения Иван Цецерский заметил, что коммунисты поддержали увеличение тарифа, и порекомендовал им не лукавить, а повнимательнее смотреть в зеркало, «а то как что-то приняли, так это «Единая Россия» - гады, потому что их большинство». Он подчеркнул, что вопрос о тарифах вошёл в повестку дня именно благодаря коммунистам.

В итоге повышение тарифов депутаты рассматривали последним пунктом.

Приступая к обсуждению, Иван Цецерский попросил «по-простому» объяснить, что же конкретно меняется в тарифах.

Александр Братчиков отметил, что есть пять видов тарифа, которые устанавливаются в зависимости от удобств в доме: наличия мусоропровода, лифта и так далее. В качестве примера он привёл условную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в доме с мусоропроводом и лифтом. Владельцы такой жилплощади платили за содержание и ремонт 900 рублей в месяц, а будут - 1 тыс. 200 рублей.

А вот в этом месте выяснилось, что повышается не только стоимость вывоза мусора. Ещё увеличивается плата за обслуживание лифтового хозяйства, которая не менялась 7 лет, плата за мероприятия по дератизации. Ну и «вишенка на торте» - повышение зарплаты работников управляющих компаний, поскольку с 1 января в стране увеличивается МРОТ.

Елена Полонская обратила особое внимание на то, что тарифы гордума устанавливается для МПУ «Жилище», а не для коммерческих управляющих компаний. Александр Братчиков её поправил: тариф меняется для муниципального жилья, а уже управляющие компании могут на него ориентироваться.

Замглавы Пскова проинформировала коллег, что средний тариф в МПУ «Жилище» составляет 15 рублей за квадратный метр, а в коммерческих управляющих компаниях – 17-19 рублей. «Мы поднимаем тариф и УК будут его повышать. Они его уже, в принципе, повысили, но делают это обманным путём», - возмутилась она и попросила прокуратуру проверить все управляющие компании, в связи с тем, что повышение проводилось без проведения собрания собственников жилья.

Григорий Турчин обозначил другую проблему: в графе «содержание и ремонт» есть уборка территории, но у многих домов территория не размежована и получается, что люди платят за уборку муниципальной земли.

Александр Братчиков согласился, что такие факты имеют место быть, и пообещал внести правки в документацию.

Ещё одно отступление от темы было у депутата Константина Болотина, который также является директором Горводоканала. Его беспокоила плата за обслуживание общедомовых приборов учёта. Оказывается, что управляющие компании не обслуживают такие устройства, а в результате они выходят из строя через 4 года. Это приведёт к тому, что приборы будут менять, а счета выставят жильцам.

Пользуясь случаем, и Елена Полонская обозначила проблему: оплата поверки газового оборудования. Она заметила, что в тарифе такая услуга прописана, но некоторые управляющие компании, например, «Пароменская» и «ТЕЗиС», дополнительно собирают с жильцов по тысяче рублей в год.

В свою очередь Иван Цецерский уточнил, согласовывался ли документ о повышении тарифа с управляющей компанией Министерства обороны, напомнив, что в прошлом году были судебные тяжбы. Получив отрицательный ответ, глава Пскова предупредил: «Ну что, готовимся к новым судам».

«Нам предлагается принять документ, важный для всех», - вступил в дискуссию Григорий Стороненков. Он заметил, что для домов со всеми удобствами тариф поднимается с 15 рублей за метр до 20 рублей, при этом вывоз мусора дорожает всего на два рубля. «Если нам надо только в части мусора срочно принять, может быть принять эту часть, а остальное отложить?», - предложил парламентарий.

А Сергей Барабанов спросил, чем же МПУ «Жилище» «хуже», чем остальные управляющие компании, почему для него тариф ниже, чем у остальных УК, хотя обслуживаемый жилой фонд сложнее.

Что касается вывоза мусора, то Александр Братчиков обратил внимание, что у управляющих компаний нет обязанности заключать договор с компанией «АСПО», они могут сами вывозить отходы на полигон. Правда, напомнил он, с 1 января 2018 года, весь мусор должен быть рассортирован. Глава администрации города уверен, что если на этом рынке появится конкуренция, то цены на вывоз мусора снизятся.

«Значит, надо работать над тем, чтобы появилась конкуренция», - резюмировал Сергей Барабанов.

На этом депутаты решили прервать дискуссию и сходить на перерыв, за который фракция «Единая Россия» успела провести заседание. «Мы провели консультации и предлагаем приостановить сессию, а завтра провести комитет», - доложил коллегам после перерыва Денис Иванов.

Иван Цецерский подтвердил, что регламент позволяет сделать в сессии перерыв, не закрывая её. В итоге было принято решение 28 декабря в 11:00 провести заседание профильного комитета с приглашением на него всех заинтересованных лиц, в том числе, руководителей нескольких управляющих компаний, а в 15:00 собраться на продолжение сессии.