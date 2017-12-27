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Черневский деревообрабатывающий комбинат нарушил требования охраны труда

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Черневский деревообрабатывающий комбинат» за нарушение требований охраны труда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки были выявлено, что на предприятии не проведено обучение и проверка знаний по охране труда генерального директора, не организована комиссия по проверке знаний. Кроме того, на комбинате не организована стажировка сотрудников на рабочих местах, не проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников, не обеспечено приобретение и выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

Руководителю выдано предписание об устранении нарушений. Наложены штрафы.

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