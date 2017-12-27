График работы отделов таможенного оформления в Псковской области изменится в связи с праздниками

17:58, 27 декабря 2017, ПАИ

График работы отделов таможенного оформления и контроля на некоторых таможенных постах в Псковской области изменится в связи с праздниками.

Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В частности, отдел таможенного оформления и контроля № 2 таможенного поста ЖДПП Скангали 6 января будет открыт с 9:00 до 21:00, отдел таможенного оформления и контроля № 4 псковского таможенного поста – 30 и 31 декабря, 5 и 8 января - с 9:00 до 21:00.

Также отмечается, что Убылинский таможенный пост будет работать 5 и 8 января с 9:00 до 21:00.