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Общество

Минфин впервые раскрыл зарплаты чиновников

Среднемесячная зарплата чиновников Правительства РФ в 2016 году составила 693 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов, которые ведомство опубликовало впервые.

Как отмечает издание, самую высокую зарплату получает министр финансов - 1,73 млн рублей в месяц. За ним идут главы Министерства экономического развития и  энергетики, их зарплата составляет 1,27 млн и 1,16 млн рублей соответственно.

Глава МЧС и министр промышленности и торговли получали в прошлом году 954 тыс. и 921 тыс. рублей в месяц соответственно. В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также вошли руководители министерств юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования. Они ежемесячно получали от 497 до 634 тыс. рублей.

При этом в докладе ведомства не раскрывается зарплата президента, представителей Минобороны, МВД, секретных служба ФСБ и СВР. В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались. Как пишет РБК, выплаты все равно могли увеличиться, потому что ведомствам разрешается «использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам».

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