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Общество

Александр Кузнецов поздравил воспитанников детских домов-интернатов с наступающими Новым годом и Рождеством

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов поздравил с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым воспитанников служб социального обслуживания несовершеннолетних и детских домов-интернатов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор посетил центры социального обслуживания Порховского, Дедовичского и Бежаницкого районов, Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением в Невельском районе, Пушкиногорскую санаторную школу-интернат и Порховскую специальную школу-интернат.

Александр Кузнецов вручил воспитанникам новогодние и рождественские подарки: игрушки, спортивный инвентарь, обучающие и развивающие игры, музыкальные инструменты, компьютер и бытовую технику. Кроме того, для Пушкиногорской школы-интерната Александр Кузнецов привез искусственную четырехметровую елку.

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