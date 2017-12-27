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Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область

На минувшей неделе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу незадекларированного товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

В международном автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» должностные лица выявили компьютеры для генерации криптовалюты. 26-летний гражданин Эстонии пытался ввезти в Российскую Федерацию аппаратуру, приблизительная оценочная стоимость которой превысила два миллиона рублей.

В ходе осмотра скрытые незадекларированные товары были обнаружены, изъяты и переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейшего разбирательства.

Процессуальное решение в отношении иностранного гражданина будет принято после проведения экспертизы выявленной техники.

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