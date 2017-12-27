0
18:04
Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
18:01
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове
14:02
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
12:52
Новогодние подарки от Ольги Моисеевой получат собаки из порховского приюта «Добрый»
12:46
Юлия Сагателян: В этом году в Гдовском районе как никогда остро стоит проблема Смуравьево-2
11:42
Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ
09:54
Жизненной энергии, мира и благополучия пожелал Михаил Ведерников псковским спасателям
Еще новости
Общество

Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове

Псковский отель «Покровский» выиграл конкурс администрации города на лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли, услуг и общественного питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По итогам визуального осмотра витрин и прилегающих территорий торговых точек, кафе, ресторанов и отелей конкурсная комиссия выбрала около 40 объектов, наиболее полно отвечающих тематике новогоднего убранства. Как отметили участники комиссии, в Пскове традиционно создают атмосферу праздника ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» и гостиница «Ольгинская».

Кроме того, в необычной стилистике украшены витрины магазинов «Королева Марго», «Yves Rocher», «WOOLHOUSE», «Арбат», торговая сеть «Дикси», ТРК «Акваполис», кафе и ресторанов «Розарио», «BURGER CITY», «KFC», «Шведская горка». Елками свои территории украсили гипермаркеты «Лента», «Тележка», «Вимос», предприятия «Псковрегионгаз» и «Псковмясопром», магазин «Европарк».

В отделе потребительского рынка и услуг подчеркнули, что с каждым годом все больше предприятий и организаций стремятся создать своим посетителям, покупателям и персоналу новогоднее настроение. «В целом общие старания создают атмосферу праздника на всей территории города. Благодарим всех предпринимателей, владельцев и сотрудников нестационарных торговых точек и гипермаркетов, больших ресторанов и маленьких кафе, крупных отелей и небольших гостиниц за старания и оригинальность», - отметили организаторы конкурса.

Победителям будут вручены благодарственные письма администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
27 декабря 2017
Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове
27 декабря 2017
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
27 декабря 2017
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
Новогодние подарки от Ольги Моисеевой получат собаки из порховского приюта «Добрый»
27 декабря 2017
Новогодние подарки от Ольги Моисеевой получат собаки из порховского приюта «Добрый»
Юлия Сагателян: В этом году в Гдовском районе как никогда остро стоит проблема Смуравьево-2
27 декабря 2017
Юлия Сагателян: В этом году в Гдовском районе как никогда остро стоит проблема Смуравьево-2 1
Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ
27 декабря 2017
Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ
Жизненной энергии, мира и благополучия пожелал Михаил Ведерников псковским спасателям
27 декабря 2017
Жизненной энергии, мира и благополучия пожелал Михаил Ведерников псковским спасателям
С профессиональным праздником поздравил псковских спасателей Александр Котов
27 декабря 2017
С профессиональным праздником поздравил псковских спасателей Александр Котов

Идет загрузка...