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Общество

Иван Цецерский поздравил Почетного гражданина Пскова с 93-летием

Глава Пскова Иван Цецерский навестил Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Иванова сегодня, 27 декабря. Поводом для визита стал день рождения почетного псковича: ему исполнилось 93 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский поздравил Виктора Иванова, отметив, что ветеран является примером жизнелюбия и оптимизма. Глава Пскова поблагодарил ветерана за постоянную поддержку в работе в округе № 5 и вручил приветственный адрес, цветы и памятный подарок.

Напомним, Виктор Васильевич Иванов родился 27 декабря 1924 года в Курской области. Боевой путь начал в 1942 году под Воронежем, продолжил - на Курской дуге, закончил - в Праге. После войны оказался в Псковской дивизии. Возглавлял совет ветеранов дивизии, затем - областной комитет ветеранов войны. Виктор Иванов на протяжении многих лет вел патриотическую работу в школах города Пскова, проводил встречи с учащимися.18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской думы 5-го созыва присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

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