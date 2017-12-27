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Общество

Пенсионеры Пскова и Псковского района пенсии получат раньше обычного

Пенсионеры Пскова и Псковского района получат в декабре пенсии, которые им должны быть выплачены в январе. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова на пресс-конференции 27 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Мельникова пояснила, что в обычном режиме финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района осуществляется 9 и 22 числа каждого месяца. Несмотря на то, что 9 января является первым рабочим днем, во избежание задержки финансирования средств на выплату пенсий, зачисление денег на счета получателей по городу Пскову и Псковскому району будет произведено до 30 декабря.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено с 11 по 12 января, в соответствии с графиком.

По информации регионального управления «Почты России» 1, 2, 7 января во всех отделениях почтовой связи объявлены выходные дни. 3, 4, 5, 8 января - отделения работают в обычном режиме. 6 января - время работы почтовых отделений будет сокращено на 1 час.

Отметим, что в соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России и для банков.
На сегодняшний день в Псковской области проживает более 209 тысяч пенсионеров, из них - 43,1% получают пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи, 56,9% - через кредитные учреждения.

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