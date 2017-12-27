Псковские кадеты вступили в ряды «Юнармии»

17:40, 27 декабря 2017, ПАИ

Воспитанники Псковского кадетского корпуса вступили во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоялась 27 декабря на территории 234-годесантно-штурмового полка 76-й дивизии. Событие приурочено ко дню рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова.

Клятву верности юнармейскому движению принесли 65 кадетов. Ребята поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, быть честными юнармейцами и следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

«Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца», — зачитал текст клятвы учащийся второго курса Псковского кадетского корпуса Антон Тимофеев.

Со словами напутствия к новобранцам обратились руководители Псковской области и города Пскова, командование 76-йдесантно-штурмовой дивизии, ветераны Вооруженных Сил РФ, начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский.

Добавим, что к юнармейскому движению в Псковской области уже присоединились более 1,1 тыс. человек. Местные отделения «Юнармии» созданы в 15 муниципалитетах региона, еще в 8 согласованы кандидатуры начальников штабов. В декабре в ряды юнармейцев также вступили ребята из Куньи, Острова, Псковского района. Посвящение в братство проходило в воинских частях с участием военнослужащих. С 2018 года все члены «Юнармии» начнут получать азы военной подготовки на базе воинских частей, дислоцирующихся на территории региона: в 76-й ДШД и 2-й отдельной бригаде спецназа в Пскове, в зенитно-ракетном полку во Владимирском Лагере, вертолетной бригаде в Острове.