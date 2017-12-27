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Общество

Лучших спасателей Псковской области наградили ведомственными медалями

Лучшие спасатели Псковской области получили награды в свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, более 30 лучших спасателей Псковской области были награждены ведомственными медалями и очередными специальными званиями за многолетнюю и добросовестную службу, 27 декабря, на торжественном мероприятии, посвященном 27-й годовщине со дня образования МЧС России.

С приветственным словом к спасателям региона обратился начальник главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.
«За годы своей истории российская служба спасения на деле доказала свою способность оперативно реагировать на любую угрозу и чрезвычайную ситуацию. В этот день звучат поздравления во всех уголках нашей необъятной России, потому что сотрудники МЧС первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим», — сказал Валерий Филимонов.

Руководитель ведомства отметил, что сегодня спасательная служба Псковской области является мощной и отлаженной системой оперативного реагирования, в которой трудятся высококлассные специалисты. В сложных и опасных для жизни условиях псковские спасатели оказывают всестороннюю помощь во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных катастроф, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий и заслуживают истинного уважения. «Реалии современного мира показали, что профессия спасателя — одна из самых необходимых и уважаемых», — подчеркнул Валерий Филимонов.

Он поздравил коллектив и ветеранов службы с профессиональным праздником, поблагодарил за работу и самоотверженность, а также пожелал здоровья, благополучия и поддержки в семье.

С профессиональным праздником спасателей также поздравили представитель ветеранской организации ГУ МЧС России по Псковской области Вячеслав Пан, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков и другие официальные лица.

Напомним, что день спасателя Российской Федерации отмечают 27 декабря в соответствии с указом президента РФ с 1995 года. Его празднуют сотрудники территориальных, муниципальных и частных служб спасения, разных видов пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организаций и МЧС.

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