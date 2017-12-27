Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году

18:04, 27 декабря 2017, ПАИ

В текущем году в Псковской области были отремонтированы 88 км региональных дорог и четыре моста регионального значения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет по транспорту.

Так, в октябре была введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования Заполье — Гдов в Плюсском районе протяженностью более 9,3 км, завершился ремонт почти 8 км дороги Порхов — Успенье в Порховском и Дедовичском районах. В южной части области отремонтированы более 6 км дороги Великие Луки — Невель и почти 4 км дороги Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией.

Кроме того, завершен капитальный ремонт мостов через реку Кебь на автодороге Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса в Стругокрасненском районе и реку Ловать на участке дороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель в Усвятском районе, через ручей Барановский автодороги Псков — Кислово — Палкино и ручей в Порховском районе на автодороге Порхов — Успенье.

В целом на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения на сегодняшний день затрачены почти 230 млн рублей, из них более 72 млн рублей — средства федерального бюджета.

В этом году местные бюджеты получили субсидии на дорожную деятельность в размере более 840 млн рублей (более 106 млн — федеральные средства), что позволило отремонтировать около 30 км муниципальных дорог, а также 150 дворов и проездов к ним.

Что касается содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения, то в уходящем году дорожники восстановили почти 67 км асфальтобетонного покрытия и 41 км гравийного, вырубили более 300 га кустарника в полосах отвода, заменили 24 водопропускные трубы, восстановили 81 км водоотводных кюветов.

Также было установлено оцинкованное пешеходное ограждение общей протяженностью почти 2 км, нанесена горизонтальная дорожная разметка на 2,3 км региональных дорог, установлено более 2,1 тыс. дорожных знаков и 67 новых автопавильонов. На эти цели было направлено более 1,2 млрд рублей.

Введены в эксплуатацию автодороги Пушкинские Горы — Бирюли с подъездом к деревне Крылово (8,3 км) и Искра — Заклинье в Дновском районе (11,7 км). Работы проведены в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы».

В целом размер дорожного фонда был запланирован на уровне 4,9 млрд рублей, из них на данный момент на дорожную деятельность направлено 3,4 млрд рублей (в том числе 934 млн рублей — из федерального бюджета).