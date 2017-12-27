Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление

19:31, 27 декабря 2017, ПАИ

27 декабря в Бобровском детском доме-интернате прошёл новогодний праздник, на котором детям вручили подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Детского фонда.

Праздник традиционно начался с новогоднего представления, которое подготовили студенты 4 курса театрального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Ребятам показали спектакль, а потом все они пошли танцевать, играть и водить хороводы вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Мальчики и девочки подготовили новогодние стихотворения, которые рассказали Дедушке Морозу в конце представления. Завершился праздник вручением вкусных сладостей.

Отметим, в Бобровском детском доме-интернате на постоянной основе проживают около ста детей от 4 до 18 лет с серьезными нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата.