В Пскове ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравили с наступающим Новым годом

19:42, 27 декабря 2017, ПАИ

В Пскове поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск с наступающими праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов пожелал ветеранам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в их общественной деятельности.

На встрече также обсудили план работы ветеранской организации на предстоящий год, рассказали о новых нормативных документах, касающихся различных аспектов организации работы советов ветеранов, в том числе по патриотическому воспитанию граждан, оказанию содействия в социальной адаптации уволенным на пенсию сотрудникам.