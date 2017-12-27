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Общество

В Пскове ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравили с наступающим Новым годом

В Пскове поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск с наступающими праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов пожелал ветеранам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в их общественной деятельности.

На встрече также обсудили план работы ветеранской организации на предстоящий год, рассказали о новых нормативных документах, касающихся различных аспектов организации работы советов ветеранов, в том числе по патриотическому воспитанию граждан, оказанию содействия в социальной адаптации  уволенным на пенсию сотрудникам.

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