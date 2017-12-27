Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве

19:51, 27 декабря 2017, ПАИ

Делегация из 24 школьников Псковской области побывала на Общероссийской новогодней елке в Государственном кремлевском дворце. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом рассказал начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов.

По приглашению президента главную елку страны посетили отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей в возрасте от 8 до 13 лет.

Псковичи провели в Москве несколько дней. Они побывали на экскурсии в Кремле и увидели живую 27-метровую ель на Соборной площади, украшенную 3,5 тыс игрушек в традициях русской народной ярмарки. Ребята также познакомились с достопримечательностями Измайловского Кремля.

На новогодней елке маленькие гости приняли участие в развлекательной программе с конкурсами и викторинами и стали зрителями масштабной музыкальной феерии «Новогодняя звезда». Действующими лицами красочного спектакля были герои русских народных сказок и отечественных мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка.

В завершение праздника каждый пскович получил сладкий подарок от Деда Мороза и администрации президента РФ.

Отметим, в этом году Кремлевскую елку посетили более 5 тыс школьников из разных уголков России.