Иван Цецерский о принятии городского бюджета: Такого у нас еще не было

20:36, 27 декабря 2017, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский поблагодарил главу администрации Александра Братчикова, которому пришлось дорабатывать проект бюджета, уже принятый в первом чтении при предыдущем главе администрации Игоре Калашникове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Когда бюджет сформирован и принят в первом чтении при одном главе администрации, а во втором чтении при другом, - такого у нас еще не было, - отметил Иван Цецерский. - Тем не менее, нужно отдать должное Александру Николаевичу Братчикову, который «с колес» вник во все тонкости бюджета, участвовал в совещаниях, заседаниях комитетов, встречах с бюджетополучателями».

Глава Пскова напомнил, что принятию бюджета на сегодняшней сессии предшествовала большая работа по обсуждению статей расходов и доходов со всеми бюджетополучателями. «В каждой сфере есть задачи, которые требуют дополнительного финансирования. Этим бюджетом мы не закрываем все проблемы, которые существуют в нашем городе», - заключил Иван Цецерский, но выразил надежду, что Псков и впредь будет получать поддержку из федерального и регионального бюджетов.