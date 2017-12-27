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Общество

С 2018 года у владельцев телефонов с устаревшими ОС перестанет работать мессенджер WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на части смартфонов с начала 2018 года. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Independent.

С 1 января приложение будет недоступно на мобильных устройствах, работающих на операционных системах Windows Phone 8.0 (а также более старых версиях), BlackBerry OS и BlackBerry 10. Представители мессенджера объяснили, что в момент запуска продукта были популярными смартфоны BlackBerry и Nokia, но сейчас пользователи с операционными системами этих устройств оказались в меньшинстве.

Планы WhatsApp по постепенному отказу от поддержки ряда непопулярных платформ были опубликованы в качестве обновления в посте от февраля 2016 года. К концу 2018-го сервис намерен отказаться от обслуживания Nokia S40, а после февраля 2020-го — системы Android с версией 2.3.7 и старше.

Представители компании предупредили, что на признанных устаревшими операционных системах некоторые функции могут перестать работать в другое время.

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