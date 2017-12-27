Курсант псковского УФСИН вошла в состав Молодежного парламента

20:54, 27 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области утвержден новый состав Молодежного парламента при областном собрании депутатов на 2018–2020 годы, в него вошли 44 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Половина из них была предложена парламентскими партиями пропорционально из представительства в областном собрании, остальные 22 человека – по результатам прошедшего конкурса: соискатели получили наивысшие оценки комиссии. В их числе – курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Валерия Рыбанова, возглавляющая научное общество совета самоуправления курсантов и студентов вуза.

Напомним, что весной 2017 года Валерия Рыбанова стала лауреатом XI Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» в номинации «Педагогика, психология, социология», представив на конкурс научную работу «Научиться жить: реабилитация и ресоциализация наркозависимых с помощью религиозных организаций», за что была награждена серебряным знаком отличия «Национальное достояние», а также грамотой за лучшую научно-исследовательскую работу в области духовного наследия Российского государства.

В этом году Валерия Рыбанова также стала победителем Межрегиональных Александро-Невских юношеских чтений, выступив на них с работой «Подготовка офицеров на Псковщине: история Псковского кадетского корпуса».