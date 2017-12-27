Михаил Ведерников о совершенствовании инвестклимата: Чем меньше административных барьеров, тем лучше

21:38, 27 декабря 2017, ПАИ

В ходе заседания Госсовета под руководством президента России в сфере улучшения инвестиционного климата был поднят ряд актуальных вопросов, которые влияют на рост деловой активности в регионах, и требуют корректировки. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, комментируя итоги заседания Государственного совета РФ 27 декабря.

«Добиваться роста положительной инвестиционной динамики в сегодняшних условиях - это серьезная работа и чем меньше будет административных барьеров, тем лучше, - отметил он. - Один из обозначенных на Госсовете вопросов касался многочисленных согласований инвестпроектов с различными ведомствами. Это действительно актуальная проблема и в Псковской области инвесторы и предприниматели с ней сталкиваются. Сейчас, чтобы построить завод, требуется получить не один десяток согласований в различных федеральных инстанциях, и ситуацию действительно нужно менять. Хорошо, если эта работа на федеральном уровне будет выстроена по аналогии с региональным, в режиме «одного окна», и инвестор сможет получать необходимые согласования в электронном виде. Электронный документооборот с федеральными ведомствами позволит оперативно, без задержки, согласовывать документы и кардинально улучшит инвестклимат в стране».

Также, по его мнению, абсолютно справедливо президент обратил внимание на необходимость модернизации системы профессионального образования, которая отвечает за подготовку инженеров, квалифицированных рабочих кадров и специалистов для нашего бизнеса.

«Эта задача важная и нужная, и у нас в регионе она решается. Сегодня в Псковской области совместно с бизнесом создано два ресурсных центра, которые нацелены на подготовку кадров для промышленности и сельского хозяйства. Также регион активно включился в конкурс профессионального мастерства Worldskills и «Абилимпикс», которые обеспечивают популяризацию и повышают престиж рабочих специальностей, а также налаживают связь выпускников ссузов с потенциальными работодателями. Важнейшей задачей в этой связи остается обновление материально-технической базы профтехучилищ, и Псковская область намерена участвовать по этому направлению в различных целевых госпрограммах», - рассказал Михаил Ведерников.

«Мы ведём большую работу по поиску и привлечению инвесторов. Мы презентуем свой инвестиционный потенциал на различных федеральных и международных площадках, создаем необходимую инфраструктуру, законодательную базу, работаем над упрощением административных процедур. У нас действует гибкая система налоговых льгот, заработала особая экономическая зона «Моглино», которую мы продолжим и дальше развивать. Сам лично провожу переговоры, встречаюсь с теми, кто готов вкладывать деньги в наш регион. Благодаря такой системной и целенаправленной работе по развитию инвестиционного потенциала региона, за 9 месяцев этого года прирост инвестиций в основной капитал составил 12% , при среднем в России - 4%. Сейчас на сопровождении администрации области находится более 70 проектов с объемом инвестиций порядка 115 млрд рублей.

Конечно, время не стоит на месте, и мы будем и дальше продолжать совершенствовать свою работу, чтобы созданные в регионе инвестиционные условия были актуальны и соответствовали ожиданиям бизнеса», - отметил он.