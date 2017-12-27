Великолукская полиция разыскивает женщину, укравшую 110 тысяч у пенсионерки

21:53, 27 декабря 2017, ПАИ

Великолукская полиция разыскивает женщину, которая украла у пенсионерки 110 тыс рублей. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она также вытащила у одной из посетительниц магазина кошелек.

В этих кражах подозревается женщина на вид около 30 лет, среднего роста, плотного телосложения. Носит очки. Была одета в серую куртку с капюшоном, обтягивающие брюки, сапожки темного цвета с меховой окантовкой. На голове – серая вязаная шапка с помпоном.

Всех, кто располагает информацией об этой женщине или стал жертвой злоумышленницы, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-387-07-44 или 02.