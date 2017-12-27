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Общество

Жителям деревни Купуй Великолукского района разъяснили правила пользования газовыми баллонами и электроприборами

Псковские пожарные совершили рейд в Великолукский район, где разъяснили жителям деревни Купуй правила противопожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Гражданам  напомнили правила эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, объяснили способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

В ходе рейда с населением проведен инструктаж в области пожарной безопасности, вручены и размещены памятки (листовки) о мерах пожарной безопасности на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования».

Ольга Машкарина
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