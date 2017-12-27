Жителям деревни Купуй Великолукского района разъяснили правила пользования газовыми баллонами и электроприборами

21:48, 27 декабря 2017, ПАИ

Псковские пожарные совершили рейд в Великолукский район, где разъяснили жителям деревни Купуй правила противопожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Гражданам напомнили правила эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, объяснили способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

В ходе рейда с населением проведен инструктаж в области пожарной безопасности, вручены и размещены памятки (листовки) о мерах пожарной безопасности на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования».