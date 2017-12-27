Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной

22:05, 27 декабря 2017, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в видеообращении сотрудников МЧС с 27-ой годовщиной образования ведомства и Днем спасателя Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в этот день в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялось торжественное мероприятие.

С приветственной речью перед личным составом выступил начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. Он отметил, что в МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров, наводнений, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий.

В ходе церемонии награждения отличившимся сотрудникам Главного управления и подчиненных подразделений были вручены очередные специальные звания и ведомственные знаки отличия.