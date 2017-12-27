Во время январских каникул в Великих Луках меняется расписание автобусов
Во время январских каникул в Великих Луках поменяется расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
28 декабря отменяется движение автобуса № 10 «ЖБК – Телецентр» с 15:35.
Также в период новогодних каникул с 31 декабря по 08 января в расписание автобусов вносятся изменения:
31 декабря отменяется рейс автобуса №121 в 18.00 на Сафроново от Мебельного комбината.
01 января отменяется движение автобусов по маршрутам:
№119 «Великие Луки – Гороховье»;
№113 «Великие Луки – Тетеркино»;
№121 «Лесхозмаш – Сафроново»;
№ 102 «Великие Луки – Ваши»;
№130 «Великие Луки – Смота»;
№104 «Великие Луки – Першино»;
№110 «Великие Луки – Иваново – Сопки».