Во время январских каникул в Великих Луках меняется расписание автобусов

22:07, 27 декабря 2017, ПАИ

Во время январских каникул в Великих Луках поменяется расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

28 декабря отменяется движение автобуса № 10 «ЖБК – Телецентр» с 15:35.

Также в период новогодних каникул с 31 декабря по 08 января в расписание автобусов вносятся изменения:

31 декабря отменяется рейс автобуса №121 в 18.00 на Сафроново от Мебельного комбината.

01 января отменяется движение автобусов по маршрутам:

№119 «Великие Луки – Гороховье»;

№113 «Великие Луки – Тетеркино»;

№121 «Лесхозмаш – Сафроново»;

№ 102 «Великие Луки – Ваши»;

№130 «Великие Луки – Смота»;

№104 «Великие Луки – Першино»;

№110 «Великие Луки – Иваново – Сопки».