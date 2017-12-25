Путин отметил, что уходящий год стал важным этапом в истории страны

22:22, 27 декабря 2017, ПАИ

Уходящий год запомнится как важный этап в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на приеме в честь Нового года в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

Путин в среду встретился с избранными 10 сентября 2017 года высшими должностными лицами и врио высших должностных лиц субъектов Федерации, а также вышедших в отставку руководителей в этих субъектах, обсудив с ними необходимость преемственности в работе.

«Мы провожаем его достойно», - сказал он, отметив, что 2017 год «запомнится как важный значимый этап в жизни нашей страны».

Президент также добавил, что «впереди масса забот и планов». «И я уверен, что все в наших руках», - сказал Путин.