23 января в Пскове пройдет вебинар на тему «Семья в современном обществе»

22:31, 27 декабря 2017, ПАИ

23 января в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдет первый вебинар на тему «Семья в современном обществе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Совета профсоюзов.

В дальнейшем участников школы также ждут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта», кроме того, для них будет организовано консультирование на местах — в районах Псковской области. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей.

Участие в «Школе молодого лидера» принимают жители Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые способны стать лидерами, способны внедрять и реализовывать социально значимые проекты на территории региона.