0
23:07
Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:05
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
19:51
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
19:31
Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление
18:04
Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
18:01
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове
14:02
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
Еще новости
Общество

23 января в Пскове пройдет вебинар на тему «Семья в современном обществе»

23 января в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдет первый вебинар на тему «Семья в современном обществе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Совета профсоюзов.

В дальнейшем участников школы также ждут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта», кроме того, для них будет организовано консультирование на местах — в районах Псковской области. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей.

Участие в «Школе молодого лидера» принимают жители Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые способны стать лидерами, способны внедрять и реализовывать социально значимые проекты на территории региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 декабря 2017
Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
27 декабря 2017
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
27 декабря 2017
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление
27 декабря 2017
Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление
Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
27 декабря 2017
Почти 90 км дорог и четыре моста отремонтированы в Псковской области в этом году
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове
27 декабря 2017
Определён победитель конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове 2
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
27 декабря 2017
Конкурс эко-образовательных методических разработок «Твоя земля» объявлен в Псковской области
Новогодние подарки от Ольги Моисеевой получат собаки из порховского приюта «Добрый»
27 декабря 2017
Новогодние подарки от Ольги Моисеевой получат собаки из порховского приюта «Добрый»

Идет загрузка...