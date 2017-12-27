Глава Островского района поздравил ветеранов с наступающим Новым Годом

22:36, 27 декабря 2017, ПАИ

В преддверие Нового года вглава Островского района Дмитрий Быстров встретился с представителями ветеранских организаций: участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, бывшими малолетние узниками фашистских концлагерей, ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Обратившись к собравшимся, руководитель муниципалитета отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже несколько поколений граждан нашей страны навсегда обязаны сегодняшним мирным небом. Он поздравил ветеранов с наступающими праздниками, выразил благодарность за активное участие в общественной жизни района, признательность за понимание и поддержку в решении насущных проблем, пожелал всего самого светлого, доброго и главного — крепкого здоровья.