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Политика

Екатерина Гордон подала документы для выдвижения на выборах президента России

Телеведущая Екатерина Гордон подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборах президента России, передает ТАСС. Гордон 23 декабря была выдвинута на съезде Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. О желании участвовать в выборах президента России она сообщила еще осенью 2017 г.

Выборы президента России состоятся 18 марта следующего года.

27 декабря нынешний глава государства Владимир Путин лично подал в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Путин в третий раз идет на выборы президента самовыдвиженцем.

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