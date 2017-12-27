Екатерина Гордон подала документы для выдвижения на выборах президента России

22:41, 27 декабря 2017, ПАИ

Телеведущая Екатерина Гордон подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборах президента России, передает ТАСС. Гордон 23 декабря была выдвинута на съезде Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. О желании участвовать в выборах президента России она сообщила еще осенью 2017 г.

Выборы президента России состоятся 18 марта следующего года.

27 декабря нынешний глава государства Владимир Путин лично подал в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Путин в третий раз идет на выборы президента самовыдвиженцем.