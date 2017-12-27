27 декабря исполнилось 120 лет с начала псковской ссылки выдающегося латышского поэта Яна Райниса

22:48, 27 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 27 декабря исполнилось 120 лет с начала псковской ссылки выдающегося латышского поэта Яна Райниса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В 1897 году за «создание и распространение рукописных и печатных сочинений и публичные выступления», в которых оспаривалась неприкосновенность государственной власти редактор газеты «Диенас лапа» Я. Райнис был выслан на временное поселение в Псков.

Ян Плиекшанс (таково настоящее имя Райниса) окончил юридический факультет Петербургского университета, организовал в Риге газету «Диенас Лапа» («Ежедневный листок»). За участие в общественно-демократическом движении «Новое течение» попал в тюрьму.

Тюремное заключение сильно подорвало и без того слабое здоровье поэта, но, несмотря на это, он усиленно занимался литературным трудом.

Под денежный залог его жене Елизавете Розенберг, более известной под именем поэтессы Аспазии, удалось добиться освобождения Райниса из тюрьмы. Им были даны три дня, чтобы выехать в Псков, в ссылку, которая продолжалась с декабря 1897 по июнь 1899 года.

В Пскове Райнис жил на разных квартирах, знакомился с соотечественниками. Райнис и Аспазия много работали: писали стихи и прозу, рецензировали рассказы, много переводили. Много времени и сил у Райниса отнимала защита литературного латышского языка, основу которого он заложил новаторским переводом «Фауста».

Единственной связью с Латвией у Райниса была переписка с друзьями и единомышленниками. Сохранилась переписка Райниса с сестрой Дорой Стучкой, Петером и Хермине Залите, сестрами Ольгой и Марией Зефельд, Эдуардом Волтером, Ароном Матисом, с семьей Приедисов, Рудольфом Блауманисом.

Самое большое количество писем Райниса из Пскова адресовано жене. В тяжелое для Яна Райниса время псковской ссылки Аспазия была его верной помощницей. Как только появлялась возможность она приезжала к мужу.

В Пскове память латышского поэта была увековечена. 11 сентября 2008 года в Пскове на доме № 38 по улице Некрасова была открыта памятная доска в честь латышского поэта Яна Райниса.